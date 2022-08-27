«Роботу будет за 50»: в России снимают продолжение «Приключений Электроника»

Братья-близнецы Торсуевы, сыгравшие главные роли в «Приключениях Электроника», снимаются в продолжении. Как сообщает «КП-Новосибирск», сейчас с участием уже постаревших Сыроежкина и Электроника снимается пилот нового сериала.

«Получается достаточно интересно. Интересный сюжет, замечательные актеры. Есть приключения, много музыки, много юмора. Нашелся мудрый, интересный, замечательный режиссер, который придумал, куда на сорок лет делся Электроник, и почему он появился в таком виде. Я приоткрою тайну: он стоял на подзарядке» — поделился Юрий Торсуев, исполнивший в детстве роль Сыроежкина.

Братья раскрыли ряд деталей сюжета. Так, приключения робота и советского школьника будут происходить уже на нашем времени. Сами герои постареют почти на 35 лет.

«Вы будете спрашивать: „почему так произошло?“ Случилось так, что профессор поставил его на подзарядку и ушел. Профессор умер, и, к сожалению, так получилось. И вот Электроник появляется в образе 50 с лишним лет мужчины, но с мозгами 13-летнего парня», — объясняют Торсуновы.

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Также в продолжении в будущем может появиться и актер Юрий Чернов, который сыграл папу Сережи Сыроежкина, однако в пилоте он пока не снимается.