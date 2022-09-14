Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Великобритании

Россия ввела санкции против 30 руководителей пиар-структур и представителей оборонного лобби Великобритании. Как сообщает МИД РФ, им закрыт въезд в страну.

«В список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, такие закоренелые русофобы, как генеральный директор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н. Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон», — говорится в сообщении.

В частности, Ингхэм активно подталкивает британские компании к отказу от сотрудничества с российскими экономоператорами, запугивая их моральными, этическими и репутационными последствиями работы в России. Агентство Регаццони же координирует работу порядка 150 компаний по связям с общественностью, которые вовлечены в информационно-пропагандистскую кампанию против нашей страны.

«Ф. Ингхэм и Н. Регаццони режиссируют резонансные русофобские сюжеты в целях навязывания западных подходов и манипулирования общественным мнением», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что работа над расширением стоп-листа будет продолжаться.