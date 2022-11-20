Самый высокий вулкан Евразии начал выбрасывать «бомбы» на Камчатке

Вулкан Ключевская сопка, который является самым высоким вулканом в Евразии, начал выбрасывать вулканические бомбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до десяти взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером», — рассказали специалисты.

Ожидается, что выбросы будут усиливаться, а в последствии произойдет излив лавы с грязевыми потоками.

Представитель института пояснил, что выбросы на Ключевской сопке обычно являются длительными.