Самый высокий вулкан Евразии начал выбрасывать «бомбы» на Камчатке
Специалисты ожидают усиление выбросов и излив лавы с грязевыми потоками
20 ноября 2022, 17:57, Илья Звягинцев
Вулкан Ключевская сопка, который является самым высоким вулканом в Евразии, начал выбрасывать вулканические бомбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до десяти взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером», — рассказали специалисты.
Ожидается, что выбросы будут усиливаться, а в последствии произойдет излив лавы с грязевыми потоками.
Представитель института пояснил, что выбросы на Ключевской сопке обычно являются длительными.
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