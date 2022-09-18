«Собянин этот этап уже прошел»: эксперт из Москвы оценила плюсы и минусы парка «Изумрудный»

Один из ведущих экспертов в сфере ЖКХ и благоустройства в стране, член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина посетила Алтайский край и оценила комфортную среду в крупных городах: Белокурихе, Бийске и Новоалтайске. В каждом муниципалитете «фронтовик» критиковала чиновников за дефекты и недочёты на общественных территориях. 16 сентября Светлана Калинина проверила качество благоустройства в парке «Изумрудный», реконструкция которого продолжается уже второй год. Федеральный эксперт проверила буквально каждую детскую площадку и лавочку в зелёной зоне, похвалив руководство парка за хорошее содержание территории. Впрочем, не обошлось без замечаний, некоторые из которых необходимо будет устранить в течение буквально нескольких дней.

«Мне очень нравится, как развивается парк»

Первым делом Светлана Калинина обратила внимание на общее состояние парка: практически нигде нет мусора, много новых деревьев, а дорожки подметают от листвы и пыли. Среди плюсов, также отмеченных членом ОНФ, стали коммерческие киоски, которые построили рядом с входной группой. По мнению «фронтовика», эти зелёные киоски очень элегантно вписаны в архитектурный облик парка.

— Очень красивые. Многим бы паркам в стране поучиться у вас, — пояснила Калинина.

В целом представительница ОНФ похвалила всех, кто причастен к реконструкции «Изумрудного». По мнению Калининой, ей, как человеку, посетившему сотни парков в стране, видно, что за «Изумрудным» ухаживают профессионалы.

Посетила эксперт и пруд в самом центре парка, который доделают в этом году. Калинина объяснила, что подобные водоёмы сейчас очень модно строить в парках по всей стране. Однако ухаживать за искусственными прудами — очень тяжело. Владислав Вакаев объяснил, что в «Изумрудном» придётся провести гидроизоляцию дна водоёма. Во время обследования выяснилось, что она нарушена. Также планируется отсыпать дно и обустроить очистные сооружения. Новая система фильтрации позволит производить и механическую, и биологическую очистку воды.

«Моя работа — это не для шоу, чтобы приехать, ярко и стильно поругать, и завести уголовные дела. Нужно учить чиновников работать, передавать им опыт. Мне очень нравится, как развивается парк. Некоторые решения очень похожи на то, что сделали в парках Санкт-Петербурга. „Изумрудный“ — очень милый и красивый. Я проехала по городам Алтайского края и могу сказать, что внимательно наблюдала не только за общественными пространствами. Мне очень понравились города, где я бывала. Везде в целом я замечала чистые улицы, постриженный газон. Особенно меня удивил Барнаул. Много зелени, берёзовых аллей. Сразу видно, что это наша прекрасная Россия. Не нужно нам чуждых пальм, нужно использовать то, что растёт дома. В Алтайском крае чувствуешь себя как дома», — пояснила Светлана Калинина.

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«Я проверила тысячи покрытий»

Несмотря на плюсы от увиденного в «Изумрудном», московский эксперт не забывала заострять внимание на недочётах, объясняя подробно о том, как устранить даже самый незначительный дефект. Так, например, наибольшее внимание Светлана Калинина уделила детским аттракционам в парке. По мнению эксперта, многие игровые площадки в России устанавливают с нарушениями, что может привести к серьёзным травмам у детей. В «Изумрудном» Калинина также нашла несколько неправильно сделанных креплений на детских качелях. По мнению представительницы ОНФ, в любой момент крепления могут открутить, качели — оборваться, а ребёнок получит серьёзную травму. Руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, отвечающий за развитие «Изумрудного», а также представитель подрядчика, пообещали исправить недочёты уже в ближайшее время. Федеральный эксперт была более конкретной и дала время до понедельника.

— Пришлёте мне потом отчёт с фотографиями, как всё исправите, — обратилась Калинина.

У аттракциона с крутящимся колесом и веревочным парком эксперт ОНФ предположила, что толщина резинового покрытия не соответствует нормативам: необходимо не менее 6-8 сантиметров, а в парке якобы уложили покрытие 4 сантиметра. Представитель подрядчика попытался доказать московскому эксперту, что она ошибается, но безрезультатно.

— Я проверила тысячи покрытий в стране. Специально надела кроссовки сегодня. Здесь у вас не более 4 сантиметров. Этого недостаточно. Ребёнок может упасть и получить травму. Вы же не хотите потом сесть в тюрьму? — пояснила Калинина.

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Проверять, кто прав, а кто нет, в итоге не стали. Заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и благоустройству Антон Шеломенцев пообещал, что резиновое покрытие в любом случае перестелют к середине октября в рамках гарантийных обязательств.

В целом Светлана Калина призвала городских чиновников вообще отказаться от использования резиновых покрытий. В качестве альтернативы эксперт ОНФ предложила стелить искусственный газон, который к тому же дешевле на 15-20%.

«Сергей Собянин этот этап уже прошёл. В Москве в парках отказались от резиновых покрытий. Теперь очередь за регионами страны», — добавила представительница ОНФ.

Владислав Вакаев намерен опробовать искусственный газон на новой детской площадке, которую сейчас строят в «Изумрудном». Антон Шеломенцев, а также архитектор Максим Максименко также пообещали учесть эти предложения для формирования следующего этапа реконструкции зелёной зоны в 2023 году.

Эксперт посоветовала установить информационные таблички с указанием возраста, на который рассчитан тот или иной аттракцион. Она объяснила, что это позволит избежать многих проблем, если кто-то из посетителей будет использовать оборудование не по значению.

«Таких красивых качелей у многих взрослых не было в детстве. И им очень хочется попользоваться. В результате — они могут получить травму. А если рядом с аттракционом будет стоять табличка, что играть на нём могут дети до 12 лет, вы снимете с себя ответственность. Каждый аттракцион должен иметь свою табличку», — объяснила Светлана Калинина.

Ещё одну табличку эксперт предложила установить у входа в парк. А на ней указать имена всех, кто участвовал в преображении зелёной зоны.

«Вот у вас есть дети, да? Им было бы приятно идти по парку и увидеть ваше имя. Нужно любить себя. Вы же гордитесь тем, что сделали в парке? Тогда не нужно стесняться того, как вы преображаете это замечательное место», — обратилась Светлана Калинина к представителю подрядчика.

В целом представительница ОНФ похвалила всех, кто причастен к реконструкции «Изумрудного». Калинина отметила, что ей, как человеку, посетившему сотни парков в стране, видно, что за «Изумрудным» ухаживают профессионалы.

«Моя работа — это не для шоу, чтобы приехать, ярко и стильно поругать, и завести уголовные дела. Нужно учиться работать, передавать положительный опыт», — сказала эксперт и пообещала, что через два-три года, когда окончательно завершится реконструкция «Изумрудного», она вернётся в Барнаул с новой проверкой.