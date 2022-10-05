Стало известно, какие автомобильные номера закрепят на новых территориях России

Новые регионы России могут получить автомобильные номера с кодами 80, 81, 84 и 85. Об этом сказано в соответствующем проекте МВД.

Напомним, что ещё 26 июля 2022 года был подписан приказ МВД РФ № 553 «О внесении изменений в приказ МВД России от 5 октября 2017 г.», который действует с 1 августа.

В этом документе, в частности, были внесены изменения в таблицу с кодами регионов для российских автомобильных номеров. Добавлена строка 87 «Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации». В эту строку вписали шесть кодов: 80, 81, 84, 85, 88, 94.

Ранее эти коды уже использовались на автономерах в различных регионах нашей страны, но 26 марта их исключили из оборота. 1 августа 2022 года снова вернули.