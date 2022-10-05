Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 6 октября

В Алтайском крае 6 октября будет тепло, но местами пройдут дожди. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов, по востоку местами +5...+10 градусов. В отдельных районах небольшие, по северу и востоку местами умеренные дожди.

Ветер западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +7...+9 градусов. Небольшой дождь в первой половине дня.

Ветер западный, 3-8 метров в секунду.