Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 6 октября
Местами температура воздуха может подняться до +16 градусов
6 октября 2022, 06:01, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 6 октября будет тепло, но местами пройдут дожди. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов, по востоку местами +5...+10 градусов. В отдельных районах небольшие, по северу и востоку местами умеренные дожди.
Ветер западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +7...+9 градусов. Небольшой дождь в первой половине дня.
Ветер западный, 3-8 метров в секунду.
Комментарии
Новости партнеров