Три светофора временно отключат на проспекте Ленина в Барнауле

В Барнауле 8 апреля временно отключат три светофора на проспекте Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отключение пройдёт на следующих участках:

пр. Ленина — ул. Партизанская;

пр. Ленина — ул. Интернациональная;

пр. Ленина — ул. Анатолия.

Отключение будет действовать с 9 до 12 часов дня. Это необходимо для того, чтобы провести ремонтные работы на электросетях.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными. При движении руководствуйтесь дорожными знаками.