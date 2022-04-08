Три светофора временно отключат на проспекте Ленина в Барнауле
Специалисты отключают их для того, чтобы провести ремонтные работы на электросетях
8 апреля 2022, 08:59, Илья Звягинцев
В Барнауле 8 апреля временно отключат три светофора на проспекте Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Отключение пройдёт на следующих участках:
пр. Ленина — ул. Партизанская;
пр. Ленина — ул. Интернациональная;
пр. Ленина — ул. Анатолия.
Отключение будет действовать с 9 до 12 часов дня. Это необходимо для того, чтобы провести ремонтные работы на электросетях.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными. При движении руководствуйтесь дорожными знаками.
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