Три светофора временно отключат на проспекте Ленина в Барнауле

Специалисты отключают их для того, чтобы провести ремонтные работы на электросетях

8 апреля 2022, 08:59, Илья Звягинцев

В Барнауле 8 апреля временно отключат три светофора на проспекте Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отключение пройдёт на следующих участках:

  • пр. Ленина — ул. Партизанская;

  • пр. Ленина — ул. Интернациональная;

  • пр. Ленина — ул. Анатолия.

Отключение будет действовать с 9 до 12 часов дня. Это необходимо для того, чтобы провести ремонтные работы на электросетях.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными. При движении руководствуйтесь дорожными знаками.

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