Туман и гололедица. О погоде в Алтайском крае 25 октября
Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается
25 октября 2022, 06:04, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 25 октября на дорогах будет скользко. Об этом сообщили специалисты регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха в регионе составит от +3 до +8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.
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