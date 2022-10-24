Туман и гололедица. О погоде в Алтайском крае 25 октября

В Алтайском крае 25 октября на дорогах будет скользко. Об этом сообщили специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в регионе составит от +3 до +8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.