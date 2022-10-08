В Алтайском крае рассказали о мерах поддержки семьям мобилизованных

В Алтайском крае перечислили меры поддержки для семей мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Все члены семьи смогут рассчитывать:

на содействие в оформлении социальных выплат и мер социальной поддержки, на получение которых имеют право мобилизованные граждане и члены их семей;

оказание единовременной материальной помощи, в том числе на основании социального контракта (при отсутствии иных мер поддержки);

оказание социально-бытовой помощи членам семей;

оказание бесплатной юридической помощи мобилизованным гражданам и членам их семей по вопросам, связанным с защитой их прав и законных интересов;

оказание психологической помощи членам семей мобилизованных граждан;

содействие в участии в социокультурных мероприятиях;

закрепление за семьями мобилизованных членов Российского движения школьников для оказания посильной помощи.

Детям положены:

внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет (при наличии свободных мест);

внеочередной перевод в другой детский сад или школу (индивидуальный подход).

Пожилым людям:

приоритетное предоставление социальных услуг во всех формах социального обслуживания, независимо от состава семьи.

Если предложенных мер поддержки окажется мало, специалисты центра помощи готовы отрабатывать заявки в индивидуальном формате.

Телефон контакт-центра Минсоцзащиты 8 (3852)27-36-01