В Алтайском крае рассказали о мерах поддержки семьям мобилизованных
Тем, кому перечисленных мер будет недостаточно, будут помогать в индивидуальном порядке
В Алтайском крае перечислили меры поддержки для семей мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Все члены семьи смогут рассчитывать:
на содействие в оформлении социальных выплат и мер социальной поддержки, на получение которых имеют право мобилизованные граждане и члены их семей;
оказание единовременной материальной помощи, в том числе на основании социального контракта (при отсутствии иных мер поддержки);
оказание социально-бытовой помощи членам семей;
оказание бесплатной юридической помощи мобилизованным гражданам и членам их семей по вопросам, связанным с защитой их прав и законных интересов;
оказание психологической помощи членам семей мобилизованных граждан;
содействие в участии в социокультурных мероприятиях;
закрепление за семьями мобилизованных членов Российского движения школьников для оказания посильной помощи.
Детям положены:
внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет (при наличии свободных мест);
внеочередной перевод в другой детский сад или школу (индивидуальный подход).
Пожилым людям:
приоритетное предоставление социальных услуг во всех формах социального обслуживания, независимо от состава семьи.
Если предложенных мер поддержки окажется мало, специалисты центра помощи готовы отрабатывать заявки в индивидуальном формате.
Телефон контакт-центра Минсоцзащиты 8 (3852)27-36-01