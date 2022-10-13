В Бийске не торопятся исправлять недоработки по благоустройству, которые выявила проверяющая из ОНФ

В Бийске не торопятся устранять недоработки по замечаниям, которые сделала главный эксперт страны по ЖКХ от Народного фронта Светлана Калинина. Как напоминают в ОНФ, три недели назад член Центрального штаба и координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды осмотрела в Бийске пять объектов и выявила множество недостатков.

Отмечается, что эксперты провели рейд по объектам, нарушения на которых должны были устранить до 1 октября. В результате из 20 замечаний были устранены лишь три, причём все из них — Региональной инспекцией строительного и жилищного надзора.

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Напомним, что первое, что показали гостье, был сквер в районе Льнокомбината, эту территорию обустроили в 2020 году. Здесь Калининой не понравилось всё. Она назвала проект непродуманным и опасным для детей, а также отметила, что после сдачи сквера его отвратительно содержит местный «Зеленстрой».

Также она проверила два двора на улице Льнокомбинат, благоустроенных по нацпроекту в 2021 году. Проекты их благоустройства тоже вызвали нарекания с точки зрения безопасности жителей.

Отметим, что Калинина посоветовала местным властям закрыть игровую зону для детей с ОВЗ до устранения опасных элементов. Однако площадка открыта, опасные металлические штыри до сих пор на месте. Лавочки не закреплены и «разбежались» по всему парку. Опасный для детей скейт-парк также не закрыт. «Неудовлетворительно» — оценка экспертов Народного фронта за «работу над ошибками» в Бийске.

«Представители администрации Бийска были непосредственными участниками рейда главного эксперта страны по ЖКХ от Народного фронта Светланы Калининой. Считаю, многие выявленные дефекты реально было оперативно устранить, как это сделано в Белокурихе. Отсутствие должной реакции на определённые замечания, внесённые в протокол по итогам визита со стороны надзорных органов, представители которых были на рабочем совещании в региональном Минстрое, также неверно. Трагедия с возгоранием сухой растительности в Змеиногорске — тому подтверждение», — резюмировал глава регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.