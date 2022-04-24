В России сократилось число новых вакансий

В течение последних недель в России сократилось количество новых вакансий. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование кадровой компании UTEAM, сокращение в марте-апреле достигло 17%.

Несмотря на отрицательную динамику на рынке труда, почти 15% компаний по-прежнему активно нанимают сотрудников и видят в сложившейся ситуации возможности.

«Большинство компаний сейчас сфокусированы на реструктуризации бизнеса, что весьма разумно. Такая стратегия позволит сохранить персонал, оптимизировать издержки и подготовиться к новому этапу развития», — заявила руководитель направления по работе с клиентами Елена Тимошкина.

Она отметила, что 22% компаний собирались провести реструктуризацию до кризиса, однако именно актуальные условия привели к изменениям. Если конфликт затянется, то ситуация на рынке занятости будет лишь усугубляться и работодателям придётся сокращать персонал.