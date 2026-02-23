Дорожная обстановка улучшилась: в Барнауле стало меньше ДТП и жертв

Низкая дисциплина участников движения по-прежнему остается основной причиной происшествий

23 февраля 2026, 10:34, ИА Амител

Автомобиль ГИБДД в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В администрации Барнаула состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором подвели итоги работы за 2025 год.

Как сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Барнаулу Сергей Шмаков, за отчетный период в городе на 3% снизилось общее количество дорожно-транспортных происшествий, а также уменьшилось число погибших и пострадавших в авариях. При этом, по его словам, 89% ДТП произошли по вине водителей, и именно низкая дисциплина участников движения по-прежнему остается основной причиной происшествий.

Отдельно на заседании отметили ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом. По итогам года количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на 9%, а число пострадавших детей — на 8%.

Также участники комиссии обсудили профилактическую работу. В течение года в городе провели 63 мероприятия, направленных на контроль соблюдения законодательства при перевозке пассажиров и грузов.

Кроме того, Комитет по образованию города Барнаула продолжает системную работу по профилактике ДТП среди школьников. В образовательных учреждениях обновили схемы безопасных маршрутов "дом — школа — дом", а также регулярно проводят тематические уроки и конкурсы по правилам дорожного движения, сообщили в пресс-службе городской администрации.

