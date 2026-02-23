Чтобы не попасть на камеры, итальянец поручил выброс мусора собаке

Хозяин животного рассчитывал, что в случае нарушения ответственность формально ляжет не на него, а на собаку

23 февраля 2026, 10:09, ИА Амител

Житель итальянской Сицилии попытался оригинальным способом избежать штрафов за незаконный выброс мусора, переложив эту обязанность на свою собаку, пишет "Московский Комсомолец".

Полиция Катании опубликовала видеозаписи, сделанные 15 и 16 февраля. На кадрах видно, как пес переносит в зубах пакет с отходами и оставляет его на обочине дороги. По версии правоохранителей, хозяин животного рассчитывал, что в случае нарушения ответственность формально ляжет не на него, а на собаку.

Однако эта схема не сработала. Сотрудники полиции установили личность владельца животного и привлекли к ответственности именно его. Штраф за незаконный выброс мусора был выписан хозяину собаки в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в 2025 году более 80 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение требований к выгулу собак, включая самовыгул. Еще свыше пятисот владельцев получили официальные предостережения от регионального управления ветеринарии.