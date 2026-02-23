Чтобы не попасть на камеры, итальянец поручил выброс мусора собаке
Хозяин животного рассчитывал, что в случае нарушения ответственность формально ляжет не на него, а на собаку
23 февраля 2026, 10:09, ИА Амител
Житель итальянской Сицилии попытался оригинальным способом избежать штрафов за незаконный выброс мусора, переложив эту обязанность на свою собаку, пишет "Московский Комсомолец".
Полиция Катании опубликовала видеозаписи, сделанные 15 и 16 февраля. На кадрах видно, как пес переносит в зубах пакет с отходами и оставляет его на обочине дороги. По версии правоохранителей, хозяин животного рассчитывал, что в случае нарушения ответственность формально ляжет не на него, а на собаку.
Однако эта схема не сработала. Сотрудники полиции установили личность владельца животного и привлекли к ответственности именно его. Штраф за незаконный выброс мусора был выписан хозяину собаки в установленном законом порядке.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в 2025 году более 80 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение требований к выгулу собак, включая самовыгул. Еще свыше пятисот владельцев получили официальные предостережения от регионального управления ветеринарии.
10:41:37 23-02-2026
Итальянец просто дрессировал собаку, чтобы она пользу приносила.
19:06:08 23-02-2026
В Барнауле в 1990-х надрессировал собаку шашки срывать, хозяину присвоили грабёж, а собаку забрали как оружие преступления.