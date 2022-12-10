Виктор Бут дал первое большое интервью. О чём рассказал «торговец смертью» уроженке Алтайского края Марии Бутиной

Вечером 10 декабря на телеканале RT вышло большое интервью с Виктором Бутом, который отбывал длительный тюремный срок в США по обвинениям в незаконной торговле оружием и поддержке террора. На этой неделе его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России на девять лет за контрабанду наркотиков.

В беседе с уроженкой Алтайского края Марией Бутиной Бут рассказал, что было самым тяжёлым для него во время заключения, что он думает о спецоперации на Украине, а также поделился планами на ближайшее будущее.

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О том, что было самым тяжёлым в американской тюрьме

В беседе с Марией Бутиной Виктор Бут отметил, что в годы заключения ему приходилось очень нелегко из-за отсутствия возможности пообщаться с родными и друзьями. По его словам, ему разрешали один звонок в месяц.

«Вот именно отсутствие общения с друзьями, с близкими, с любимыми — это было самое тяжёлое, что только могло случиться», — сказал Бут и добавил, что провёл в одиночной камере около трёх лет.

О спецоперации на Украине

Виктор Бут заявил, что не понимал, почему Россия не пошла на это раньше, отметив, что всецело поддерживает проведение СВО.

«Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошёл добровольцем», — сказал он.

Кадр из видео: RT

О приговоре американского суда

Виктор Бут заявил, что «даже на суде судья сказала: „Извините, я не видела ничего на этом процессе того, в чём вы обвиняете Виктора. Он нормальный бизнесмен. Многие бизнесмены делают то же самое. Ничего нелегального он не делал“».

Россиянин подчеркнул, что осуществлял легальные международные авиаперевозки. Однако судья, ссылаясь на законодательство США о заговоре, заявила, что не может его оправдать, добавил он.

Бут также отметил, что всё, что произошло с ним, «сейчас происходит с нашей страной». По его словам, Госдеп ранее заявлял, что он будет сидеть до конца, потому что «оказался упрямым». Американцы хотели сделать из него пример для всех русских, чтобы они соглашались на сделки с США и не шли на суд, заявил Бут.

Об американских СМИ

Американским СМИ, в том числе CNN, теперь не верят даже в тюрьме, заявил Виктор Бут.

«Где мы сидели, у нас 35 человек, никто не верит, что говорит CNN, что говорят все эти каналы. Что конкретно даже по Украине, конкретно даже по выборам. Все прекрасно знают, что это всё куплено, что это всё подставлено», — сказал он.

О перевозках вооружений

Бут опроверг все обвинения американцев в том, что он якобы перевозил оружие и танки в Афганистан.

«Они меня обвинили в том, что я перевёз «Талибану"* 200 танков Т-90. Что такое перевезти 200 танков: это 200 рейсов в Афганистан. Над каким регионом? Где доказательства? То есть вот это интересно: давайте ляпнем, а дальше всё пристроим», — сказал он Марии Бутиной.

О Бриттни Грайнер

Россиянин сообщил, что во время обмена пожелал удачи американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Я пожелал ей удачи. <...> Наша традиция — надо желать всем удачи и счастья. Причём она была положительно настроена тоже», — отметил Бут.

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О ближайших планах

Виктор Бут сообщил, что в ближайших планах у него восстановить здоровье и побыть с семьёй.

«Наслаждаюсь этим счастьем: быть с моими любимыми, быть в родной стране. Наслаждаюсь снегом, наслаждаюсь воздухом свободы», — заявил он, отметив, что в целом очень счастлив и чувствует себя хорошо, и «надо, конечно, может быть, пройти обследование, что-то подлечить, зубы, например, сделать».

*Организация, признанная в России террористической и запрещённая судом.