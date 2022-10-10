Власти Крыма предложили запретить выезд из России военнообязанным

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что депутаты собираются внести изменения в закон о мобилизации. Как сообщает «Ъ», по его словам, на время частичной мобилизации необходимо установить запрет на выезд гражданина России, который состоит или должен состоять на воинском учёте. Также Константинов предложил вносить уезжающих из страны в реестр иноагентов.

Согласно предлагаемым поправкам, россияне, которые находятся на воинском учёте, смогут выезжать из страны в период частичной мобилизации лишь с разрешения военкоматов или федеральных органов исполнительной власти.

«Бегуны, бросившие Родину в критический момент, должны знать, что их действия без последствий не останутся. Это справедливо само по себе и честно по отношению к тем нашим согражданам, которые сражаются на фронтах СВО», — заявил он.

Также Константинов предложил вносить в реестр «находящихся под иностранным влиянием» тех, кто публично осуждает россиян, которые отправились исполнять свой конституционный долг по защите Отечества.