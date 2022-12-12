Водоканал напомнил, до какого числа нужно оплачивать коммунальные услуги и как это можно сделать

Оплачивать коммунальные услуги необходимо до 10 числа каждого месяца. Своевременная оплата важна не только для получения ресурсов, но и для стабильной работы предприятий ЖКХ. За счёт полученных средств также проводят модернизацию коммунальной инфраструктуры города.

«Росводоканал Барнаул» предлагает разные варианты оплаты, чтобы каждый клиент мог выбрать удобный для себя. Так, физлица могут оплатить водоснабжение и водоотведение через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте предприятия, через «Сбербанк Онлайн», в любом банке или отделении «Почты России», а также в личном кабинете системы «Город». Для юридических лиц предусмотрены личный кабинет на сайте и перечисления на банковские реквизиты предприятия. Есть возможность очной оплаты в офисе водоканала для всех категорий клиентов.

Напомним, водоканал разыграет 1500 кубометров воды среди ответственных абонентов.

«Все, кто вовремя оплачивает услуги и не имеет долгов, автоматически принимает участие в розыгрыше 1500 кубометров холодной воды. В январе 2023 года будут определены 150 лицевых счетов, на которые зачислится сумма, равная стоимости 10 кубометров», — рассказал коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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