Центр стоит. Восьмибалльные пробки сковали Барнаул вечером 1 июня
Особенно сложная ситуация с движением автомобилей сложилась на проспекте Строителей, Челюскинцев и Ленина
1 июня 2022, 18:23
Огромные заторы образовались в Барнауле вечером 1 июня. На 18:05 сложность дорожной ситуации в городе оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» на восемь баллов.
Так, особенно огромные пробки собрались на проспекте Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина, улице Цеховой. Почти «стоит» движение по переулку Ядринцева и улице Челюскинцев, а также улице Молодежной.
Также движение затруднено на шоссе Ленточный бор (а вместе с ней и на улице Кутузова), по Змеиногорскому тракту, улице Попова и на Павловском тракте.
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