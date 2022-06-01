Центр стоит. Восьмибалльные пробки сковали Барнаул вечером 1 июня

Огромные заторы образовались в Барнауле вечером 1 июня. На 18:05 сложность дорожной ситуации в городе оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» на восемь баллов.

Так, особенно огромные пробки собрались на проспекте Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина, улице Цеховой. Почти «стоит» движение по переулку Ядринцева и улице Челюскинцев, а также улице Молодежной.

Также движение затруднено на шоссе Ленточный бор (а вместе с ней и на улице Кутузова), по Змеиногорскому тракту, улице Попова и на Павловском тракте.