«Закольцевали». В МУП «Горэлектротранс» не ожидают убытков из-за перекрытия моста на Ленина

Перекрытие движения по путепроводу на проспекте Ленина в Барнауле практически на два года не приведёт к падению пассажиропотока в общественном транспорте. Более того, власти краевой столицы ожидают, что многие автомобилисты на время ремонтных работ пересядут с личных авто на трамваи или автобусы. При этом схемы движения некоторых маршрутов электротранспорта в связи с реконструкцией моста будут изменены. Об этом журналистам рассказал директор МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин.

Кольцо и «выделенки» для трамваев

В связи с производством работ по строительству разворотного трамвайного кольца в районе ТЦ «Пионер» с 10 мая будет ограничено движение всех видов автомобильного транспорта по путепроводу через проспект Ленина по чётной стороне в направлении проспекта Космонавтов. По словам Петряшина, это необходимая мера. После 25 мая начнётся строительство второго кольца — у Дома быта. Всё это будет сделано для удобства горожан. Пассажиры смогут добраться до ТРЦ «Пионер», перейти по пешеходному мосту железнодорожные пути и пересесть на другой общественный транспорт у Дома быта. Сделать это можно будет по купленному билету в течение полутора часов.

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Кроме того, напомнил глава МУП «Горэлектротранс», на улице Челюскинцев появится выделенная полоса для трамваев. Её обособят специальными металлическими столбами. В час пик автомобилисты выезжают на пути. В результате часто сбивается график движения. Сейчас такой возможности не будет. По словам Петряшина, власти города делают всё, чтобы жители пересаживались с личных автомобилей на общественный транспорт.

Убытков не ожидают

Несмотря на оптимистичные прогнозы, часть маршрутов ГЭТа будет оптимизировано. В центре Барнаула не будут ходить троллейбусы. Планируется оставить на линии два троллейбусных маршрута: № 1 и № 7. «Семёрка» будет следовать от конечной на улице Взлётной по своему маршруту до проспекта Ленина, затем развернётся после улицы Матросова и отправится в рейс в обратном направлении. Конечная станция троллейбуса первого маршрута будет перенесена на остановку «Солнечная Поляна», затем троллейбус проследует по улицам Юрина, Малахова, проспекту Космонавтов до проспекта Ленина, 106. Изменится движение маршрута трамвая № 7, который будет ходить по Челюскинцев, Анатолия и далее на Гору. При этом городские власти намерены сохранить маршрут № 4.

Николай Петряшин не видит рисков сокращения пассажиропотока. МУП «Горэлектротранс» в последние годы и так работает в убыток, получая субсидии на выпадающие доходы из городского бюджета. ГЭТу не хватает около 30% сотрудников, поэтому после перекрытия моста на Новом рынке нынешних работников хватит на все городские маршруты.

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Вопрос дня Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Барнауле во время ремонта моста на Новом рынке?

«Мой прогноз, что мы не будем работать в убыток. На городской электрический транспорт будут пересаживаться водители личных автомобилей. Люди не захотят стоять в пробках. Нынешняя схема движения общественного транспорта на время работ — не окончательная. Мы готовы прислушиваться к мнению барнаульцев и отслеживать пассажиропоток. При необходимости добавим количество рейсов и будем подстраивать график движения трамваев», — отметил Николай Петряшин.

Как будет ходить общественный транспорт?

Заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев сообщил, что жители города в среднем на час дольше будут добираться до работы в связи с перекрытием моста на Новом рынке. Для того чтобы доезжать до центра города быстрее, для общественного транспорта создадут выделенные полосы. Автобусы будут ходить по двум направлениям: через Павловский тракт и через путепровод на улице Кулагина с переходом через железнодорожные пути и выходом на проспект Ленина в районе здания № 106.

Ремонт путепровода на Новом рынке начнётся 25 мая и продлится до конца 2023 года.