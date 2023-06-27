ООН: более 40 заключенных в украинских тюрьмах подверглись пыткам и изнасилованиям

В некоторых случаях Киев также арестовывал людей, которые занимались гуманитарной помощью на подконтрольных российским военным территориях в новых регионах РФ

27 июня 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ООН заявила, что более 40 заключенных в украинских тюрьмах подверглись пыткам и сексуальному насилию. Как сообщает РИА Новости, в организации заявили, что в основном эти случаи происходили в секретных изоляторах.

Из опрошенных задержанных, которые связаны с конфликтом, 34 мужчины и 9 женщин предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подчеркнули, что в некоторых случаях Киев также арестовывал людей, которые занимались гуманитарной помощью на подконтрольных российским военным территориях в новых регионах РФ.

В целом число нарушений со стороны ВСУ и других силовиков значительно увеличилось с 24 февраля 2022 года, отметили в управлении. Там считают, что правоохранительные органы стали значительно чаще пренебрегать украинскими законами.