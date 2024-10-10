"Опаздываем на 30 лет". Адвокат о предложении дать россиянам право на самооборону
Известный юрист в беседе с amic.ru отметил, что менять законодательство нужно срочно и в интересах защищающихся, а не преступников
10 октября 2024, 12:28, ИА Амител
В Госдуму готовятся внести законопроект, дающий россиянам право на самооборону в случае незаконного проникновения в их жилище. Как заявил в разговоре с amic.ru известный российский адвокат, правозащитник и публицист Дмитрий Аграновский, соответствующие поправки в статью 37 УК РФ запоздали минимум на 30 лет.
Напомним, изменения в законодательные акты предусматривают право на самооборону в случае незаконного проникновения в жилище даже без угрозы для жизни. В пояснительной записке к документу конкретно указано, что "неприкосновенность жилища – это важнейшее конституционное право человека и гражданина". Сегодня же, к сожалению, ситуация такова: именно обороняющийся при вынесении решений судебными инстанциями чаще всего становится виновным.
Аграновский напомнил, что в настоящее время самооборона по закону разрешена только в случае существования угрозы для жизни человека.
"Это очень размытое и неконкретное понятие. Если злоумышленник приставил нож к горлу – угроза жизни, видимо, есть. А если молодой и очень крепкий физически мужчина замахивается мощным кулаком – как здесь быть? Вольно или невольно, но в этой сфере законодательство зачастую работает на преступников", – подчеркнул собеседник.
Юрист убежден, что "проседать" нормативная база в этом направлении начала в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Ведь именно в разгар горбачевской перестройки в стране произошел качественный скачок преступности, выход ее на новый уровень.
"Уже тогда следовало менять многие правовые нормы, чтобы дать возможность нашим соотечественникам нормально обороняться. С тех пор, после рассмотрения непростых уголовных дел, связанных с самообороной, мы, адвокаты, неоднократно указывали на недоработки. Конечно, изменения вносятся с очень большим опозданием, но лучше поздно, чем никогда", – указал Аграновский.
Кстати, в пояснительной записке к законопроекту также упоминается, что еще в 2021 году Верховный суд РФ обратил внимание на этот вопрос в постановлении пленума "О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление". В этом документе отмечается, что незаконное проникновение в ночное время в жилище может относиться к случаям, когда ввиду фактора неожиданности человеку крайне сложно определить степень и характер опасности нападения, что может стать поводом для освобождения от ответственности за превышение пределов необходимой обороны. В 2022 году в постановление внесли изменения, допускающие причинение вреда лицу, незаконно проникнувшему в жилище, хозяином помещения, находившимся в состоянии необходимой обороны.
По мнению Аграновского, следует менять сам подход к законодательству, касающийся права на самооборону:
"Нужно понимать, в каком обществе мы живем, и принимать адекватные законы, которые следует либерализировать в интересах защищающихся. Я, например, убежден, что гражданам следует разрешить гражданское оружие для самообороны. В любой стране с сопоставимым уровнем преступности такое право у людей есть. Это касается, кстати, некоторых бывших республик Советского Союза. Подобная мера, вопреки некоторым стереотипам, не ведет к всплеску насилия в обществе".
12:38:30 10-10-2024
Диплом видать купил адвокатишко. Я следователем прокуратуры работал в 90-е. С 2000 по 2019 работал адвокатом. Легко дела и сам прекращал в связи необходимой обороной потерпевшего когда был следователем и когда работал почти два десятка лет адвокатом был свидетелем как на следствии и в суде дела прекращались по необходимой обороне если были на то причины. Это он сам отстал на 30 лет. И вообще где он был 30 лет назад? В детский сад ходил или был только в планах у родителей?
13:16:52 10-10-2024
и поэтому нельзя сейчас просто газовый балончик купить?
14:00:42 10-10-2024
Гость (13:16:52 10-10-2024) и поэтому нельзя сейчас просто газовый балончик купить?... Сочинять не надо. Иди и покупай в любом оружейном магазине.
14:08:58 10-10-2024
Гость (14:00:42 10-10-2024) Сочинять не надо. Иди и покупай в любом оружейном магазине.... в туристическом однако видел...