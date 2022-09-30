Алтайские единороссы поддержали Новороссию на митинге-концерте «Мы вместе»

Несколько тысяч барнаульцев приняли участие в праздничном мероприятии на площади Сахарова в пятницу, 30 сентября. В этот день в столице публично поддержали решение жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей войти в состав России.

В числе участников митинга-концерта было много депутатов и активистов партии «Единая Россия». Некоторые из них — депутат Алтайского краевого Заксобрания Иван Нифонтов и депутаты Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов и Марина Понкрашёва — выступили перед барнаульцами со сцены.

«Сегодня мы с вами являемся участниками поистине исторических событий, когда население Новороссии отстаивает свои права говорить и думать на родном языке, воспитывать в родных традициях своих детей. Жители Новороссии сегодня восстанавливают историческую справедливость и возвращаются домой. Спасибо всем, кто поддерживает курс нашего президента Владимира Путина. Спасибо тем, кто не только словом, но и делом доказывает, что русские своих не бросают!» — цитирует Марину Понкрашёву пресс-служба партии.

А Вячеслав Перерядов напомнил, что Россия всегда помогала своим.

«Мы — единая и могучая страна. Наш многонациональный народ силён единством и силой духа. Сегодня в России происходят исторические события. И барнаульцы собрались сегодня на площади Сахарова, чтобы ещё раз сказать всем: Россия своих не бросает! Мы вместе с жителями Новороссии! Мы — за Россию!» — подчеркнул он.

Решение Новороссии войти в состав РФ поддержал и народный артист России Григорий Лепс. В этот день он посетил Барнаул с концертом и исполнил несколько песен на «Мы вместе». Своими выступлениями горожан порадовали и алтайские группы «Фогель и Ко», «Провинция».

Митинг-концерт организовали Общественная палата Алтайского края, Российский союз ветеранов Афганистана, «Волонтёры Победы», Союз сельской молодёжи, движение «Бессмертный полк России» и Российские студенческие отряды.