Барнаульская полиция сорвала незаконные баннеры единороссов после жалобы кандидата-коммуниста

Барнаульская полиция убрала с улиц Индустриального района незаконные баннеры «Единой России» без выходных данных. На них правоохранителям пожаловался кандидат в Барнаульскую гордуму от КПРФ Сергей Пилюгин. Политик также поучаствовал в срыве агитационных материалов, о чём рассказал amic.ru.

По словам кандидата, незаконные баннеры «Единой России» были похожими друг на друга: маленькие, белого цвета, с логотипом ЕР. Ещё на них написаны имена кандидатов или лозунг «„Единая Россия“ № 1». Ничего другого, в том числе обязательной справочной информации, на них указано не было.

Пилюгин обратился в полицию, обнаружив баннеры в своём округе № 9 (в нём с коммунистом конкурируют Владислав Алпеев из ЛДПР, самовыдвиженец Евгений Астаховский, Андрей Ветров из СРЗП, Вячеслав Гуревич из «Новых людей», Дмитрий Денисов из ЕР и Николай Ноздрачёв из «Коммунистов России»). По словам Пилюгина, баннеры единороссов висели в основном на заборах. Они соседствуют с легальными материалами ЕР, на которых указаны все выходные данные, рассказывает Пилюгин.

«Я ждал полицию два часа, потом показал всё им, поехал в УВД и написал заявление. На этих баннерах никаких данных не было — ни спереди, ни сзади. Ими было завалено всё — например, вся улица Взлётная в этих баннерах. В УВД Индустриального района я указал каждый столб, переулок и забор. И дал пояснения. Я хочу, чтобы мой оппонент действовал в рамках закона», — отметил коммунист.

Заявление рассмотрели за один день, и правоохранители тут же решили снять незаконную агитацию, рассказал Пилюгин.

Теперь кандидат-коммунист намерен жаловаться на «голые» баннеры и в барнаульскую прокуратуру.

Журналист amic.ru также видел баннеры без выходных данных на заборах. Часть из них уже успели срезать ещё до обращения Пилюгина. В «Единой России» же отметили, что ничего не знают о такой агитации. Впрочем, незаконные баннеры вполне могут быть и провокацией каких-либо политических сил.

Amic.ru обратился за комментарием и к председателю Барнаульского избиркома Виталию Замаруеву, но он на момент публикации оказался недоступен.

Среди претензий Пилюгина не только баннеры без выходных данных. Ещё он обвиняет партию власти в том, что её представители срывают его агитацию. Кстати, в Барнауле перед сентябрьскими выборами активизировалась «война» с баннерами. На порчу своей агитации жаловались кандидаты от КПРФ, «Новых людей» и ЛДПР.

Напомним, что выборы в барнаульскую гордуму пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года. Досрочного голосования не планируется. Жители краевой столицы изберут 40 депутатов — 20 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Избиратели смогут выбрать кандидатов от девяти партий: «Единая Россия», «Родина», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Зелёные», КПРФ и ЛДПР. Для прохода в Барнаульскую гордуму им нужно переступить 5%-й барьер.

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