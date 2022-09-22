В Госдуме раскрыли планы властей по мобилизации медработников

Российские власти планируют призвать на фронт около трех тысяч медработников. Такое число раскрыла заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Я считаю, что это будут профессионалы, люди, которые закончили факультет военно-медицинский, имеют опыт работы, они поедут на передовую», — сообщила Соломатина, подчеркнув, что многие медики отправляются на фронт добровольно.

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Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал, что при мобилизации в приоритете будут медработники и врачи, которые уже участвовали в боевых действиях и имеют опыт работы в медицине катастроф.