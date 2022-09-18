Бывший сотрудник МИД Румынии заявил о том, что Украина находится не в своих границах

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил о том, что Украина находится не в своих границах. Его слова передаёт издание Adevărul.

Марга считает, что страна должна отдать свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии.

«Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину <...>. Это территории других стран», — сказал Марга.

Он предложил отдать России Крым и Донбасс.

Марга также добавил, что украинским властям до сих пор не удалось построить демократию.