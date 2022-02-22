ДНР и ЛНР признают в границах Луганской и Донецкой областей

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что независимость Донецкой и Луганской народных республик будет установлена в границах, принятых в ходе референдума о самоопределении республик 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

“В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведён в других границах, чем те, которые сейчас занимает ДНР”, — сказал он.

Калашников отметил, что сейчас ДНР и ЛНР занимают намного меньшую территорию, чем было установлено во время референдума, однако “их государственность” распространяется и на подконтрольные Украине земли.