«Двадцатка» под ударом. Какие скандалы произошли в первый день саммита на Бали

Первый день встречи стран «большой двадцатки» в Индонезии показал, что после 24 февраля 2022 года мировая политика кардинально изменилась. Украинский кризис и его последствия наложили глубокий отпечаток на программу и состав участников мероприятия. Впрочем, на саммите нашли отражение и другие глобальные конфликты, которые вообще рискуют поставить под удар само существование G20. В угрозах и конфликтах, нашедших своё отражение в первый день его работы, разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

Поражение или упущенный шанс?

Большая встреча на Бали началась с небольшого скандала — более чем 30-минутного опоздания президента США Байдена на открытие саммита. Возможно, заставив других мировых лидеров томиться в ожидании, глава Белого дома всего лишь хотел показать остальным участникам, кто на форуме хозяин. Впрочем, это далеко не единственный казус, произошедший на Бали.

Прямо скажем, нынешний саммит — не самый приятный для нашей страны: западные страны уже подготовили проект совместного заявления о «решительном осуждении» российских действий на Украине большинством государств «двадцатки».

По данным издания The Financial Times, в заявлении говорится, что военные действия на Украине «приносят человеческие страдания и усугубляют существующие факторы нестабильности в мировой экономике», что выражается в росте инфляции, нарушении цепочек поставок, усилении продовольственной и энергетической незащищённости, а также растущих угрозах финансовой нестабильности.

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Также в документе называется недопустимым «использование или угроза использования ядерного оружия». «Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог обладают жизненно важным значением».

Для ведущих западных масс-медиа большой загадкой было приедет или нет президент РФ Владимир Путин — понятно, что эти колебания прямо связаны с украинским конфликтом. Российский лидер не приехал, а делегацию нашей страны возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. По мнению агентства Bloomberg, «решение Путина позволяет избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами».

А вот французская газета Le Figaro сочла, что Россия потерпела геополитическое поражение. «Отсутствие Путина на самой важной встрече мировых лидеров с начала пандемии COVID-19 иллюстрирует растущую изоляцию Москвы на международной арене, вызванную вводом её войск на Украину в конце февраля», — пишет издание.

По мнению политолога Георгия Бовта, если бы президент РФ всё-таки отправился на Бали, то у него была бы возможность более подробно донести российскую позицию до остальных участников встречи.

«Не знаю, стоит ли соглашаться с авторами материала и оценивать это как поражение России — на мой взгляд, это можно охарактеризовать как неиспользованный шанс, — заявил он amic.ru

«Добрый» Байден и «злой» Сунак

Как и ожидалось, в кулуарах поднимался вопрос об ограничении участия России в работе G20 или даже отстранении нашей страны из этой компании мировых лидеров. С таким предложением к странам — участницам группы обратилась Украина: после выхода Москвы из зерновой сделки. Однако немалую роль сыграла позиция Китая: его министр иностранных дел Ван И на встрече с Сергеем Лавровым заявил, что его страна выступает против изгнания России.

«Мы поддерживаем достойную роль Рoссии в рамках „двадцатки“ и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — сказал он.

Bloomberg также оценило состоявшуюся в кулуарах саммита встречу Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, отмечая, что «лидеры задали более позитивный тон отношениям». Однако «разногласия двух стран по поводу Тайваня далеки от разрешения: в заявлении (китайской стороны) судьба острова описывалась как «первая красная черта, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях».

«Пока Вашингтон и Пекин больше выражают желание, чтобы такое потепление отношений действительно произошло, — считает Георгий Бовт. — Полагаю, какой-то результат от встречи Байдена и Си Цзиньпина всё-таки будет. Во всяком случае, намечены двусторонние контакты сразу по нескольким линиям переговоров: климату, вопросам здравоохранения и другим. Многое будет зависеть от того, насколько жёстко продолжат действовать американцы в отношении ограничения доступа Китая к новейшим технологиям. Если они не остановятся в своей линии на ужесточение — никакого потепления, конечно, не предвидится».

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Если Байден сыграл в отношении китайского лидера своего рода роль «хорошего следователя», то лидер другой англосаксонской страны, британский премьер Риши Сунак, его противоположность. В своём выступлении на полях саммита Сунак заявил, что Китай представляет самую большую угрозу для экономической безопасности Британии.

«Я думаю, что Китай однозначно представляет системную угрозу... скажем так, системный вызов нашим ценностям, нашим интересам. Несомненно, [Китай] представляет самую большую государственную угрозу для нашей экономической безопасности», — приводит газета Times высказывание главы правительства Великобритании. При этом Сунак не обошёл своим вниманием и Тайвань, пообещав поддерживать остров в «противостоянии китайской агрессии».

«Не исключено, что Китай получил предупреждение, что у него могут быть серьёзные проблемы, как и у России в настоящее время», — полагает экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Десять минус десять»

Не обошлось без обсуждения и СВО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам первого дня саммита, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной. «Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина», — сказал он.

По словам российского министра, чем дольше Киев будет отказываться от переговоров, тем «труднее в конечном итоге будет договариваться».

Насколько украинская сторона готова договариваться, участники форума могли понять по выступлению по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что никакого «Минска-3» не будет, а Украине необходимы новые гарантии безопасности. Он также выступил с призывом восстановить «радиационную безопасность» в отношении Запорожской АЭС, ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна.

Сергей Лавров назвал выступление Зеленского перформансом, выходящим за рамки регламента и правил приличия.

Кстати, германский канцлер Олаф Шольц заявил, что по украинскому вопросу среди членов «двадцатки» имеются и другие суждения, но они, мол, не в счёт. По сути, он признал, что есть государства, не желающие принимать точку зрения западных стран на украинский конфликт. Отвечая на вопрос немецких журналистов о том, «насколько Россия изолирована на этом саммите и какие страны здесь её поддерживают», он ответил: «Важно, чтобы обсуждение здесь велось совместно».

Он добавил, что «G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства... соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше всё было лучше, чем сейчас».

Особая внешнеполитическая роль Пекина проявилась и во время встречи Си Цзиньпина с французским президентом Эммануэлем Макроном, который попросил китайского лидера вернуть Россию за стол переговоров по украинскому конфликту. Оба руководителя, кстати, выступили за мирные переговоры по Украине.

«Конечно, влияние Китая на международной арене растёт. Другое дело, окажется ли его достаточно, чтобы изменить позицию Москвы и склонить к тому, к чему просят Си Цзиньпина западные собеседники», — сомневается Георгий Бовт.

Принятые на саммите решения не будут иметь никакой силы, поскольку Соединённым Штатам, играющим первую скрипку среди западных стран, «большая двадцатка» уже не требуется, что и показал первый день её работы, считает Василий Колташов.

«По сути, данная структура пережила три этапа: первый — это „образование и пустота“, второй — это содействие по выходу экономики, прежде всего Соединённых Штатов, из кризиса 2008-2009 гг. И третий — это попытка Вашингтона её как-то ликвидировать, потому что США она уже не требуется», — заявил он amic.ru.

По мнению собеседника, Соединённые Штаты хотели бы превратить «двадцатку» в задний двор, приёмную «большой семёрки».

«Но поскольку этого сделать не удаётся, то G20 американцам не нужна. Так что другие страны должны подумать над серьёзным реформированием этой структуры. Сейчас в ней действует формула „десять минус десять“ — страны Запада и их сателлиты против остальных. Арифметически это действие даёт ноль. Так что следует заменить в „двадцатке“ страны „семёрки“ на желающих работать конструктивно участников и тогда, возможно», что-то из неё получится", — заключил эксперт.