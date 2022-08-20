Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области

Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавил совет министров Харьковской области. Как сообщает «РГ», об этом говорится в указе руководителя военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.

В документе отмечается, что Виталий Ганчев своим указом постановил сформировать совет министров ВГА Харьковской области.

«Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», — цитирует ТАСС текст указа.

Напомним, ранее депутаты городской думы Краснодара в ходе внеочередного заседания единогласно проголосовали за принятие решения о досрочном прекращении по собственному желанию полномочий мэра города Андрея Алексеенко в связи с переходом на другую работу.