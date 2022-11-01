Медведев: лишь полная победа России на Украине является гарантией от глобального конфликта

Только полная и окончательная победа России на Украине является гарантией защиты от глобального конфликта, к которому мир подталкивает Запад. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своем Telegram-канале.

«Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — написал политик, рассуждая о том, что на самом деле означает известный тезис западных стран, звучащий как «России нельзя дать победить в войне».

Медведев предложил своим подписчикам проследить «простую формальную логику».

«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России», — констатировал он.

Медведев сделал вывод, что такой расклад является прямым поводом для применения пункта 19 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

«И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?», — задал он риторический вопрос.