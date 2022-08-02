Москва пригрозила США разрывом дипотношений в случае признания России «спонсором терроризма»

Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипотношений в том случае, если США решит признать Россию «страной-спонсором терроризма». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

@Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить, согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", — сказала Захарова на брифинге.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва готова к любому развитию ситуации.

Напомним, что на прошлой неделе в США приняли резолюцию, призывающую госдепартамент признать РФ государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С призывом внести Россию в данный список ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.