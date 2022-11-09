Песков: Путин со временем обязательно посетит Донбасс

Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, однако конкретных планов по такой поездке пока нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что в сентябре в Кремле подписали договор о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

После проведения референдумов бывшие территории Украины, получившие признание Россией как независимые, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять их в состав РФ.

30 сентября был подписан договор о принятии территории. Четыре новых региона появились в России. Их население — около 10 млн человек.