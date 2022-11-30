Почти в ноль. Сколько потратили и сколько сэкономили на выборах в думу Барнаула
На процедуру избрания 40 депутатов выделили более 100 млн рублей
Центральная районная территориальная избирательная комиссия Барнаула готовится отчитаться об использовании бюджетных средств на сентябрьские выборы депутатов гордумы. А новоизбранные депутаты готовятся в пятницу, 2 декабря, этот отчёт принять. Сколько потратили — посмотрим в документах.
Так и сколько потратили?
А потратили 100 590 824 рубля и 92 копейки. В комиссии расписали основные направления трат:
79,673 млн руб. — дополнительная оплата труда (вознаграждение) членам комиссии, работавшим на выборах;
11,939 млн — другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов;
4,506 млн — расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей;
3,582 млн — изготовление печатной продукции;
491 тыс. — расходы на связь;
331 тыс. — канцелярия;
65 тыс. — командировочные расходы.
А вот транспортные расходы и компенсации были нулевыми.
Это много или мало?
Смотря с чем сравнивать. На выборы выделили почти 106 млн рублей. То есть комиссия даже немного сэкономила — почти 5,5 млн рублей.
На указанные 100 млн 9-11 сентября 2022 года выбрали 40 новых депутатов БГД. Между тем избрание прошлого, седьмого созыва обошлось бюджету ровно в 2,5 раза дешевле. Тогда, в 2017 году, на выборы потратили всего 40 млн рублей. Например, на оплату труда предыдущей кампании пришлось 29 млн (тогда как в 2022-м было почти 80 млн). Вот так выросли цены за эту пятилетку.