Почти в ноль. Сколько потратили и сколько сэкономили на выборах в думу Барнаула

Центральная районная территориальная избирательная комиссия Барнаула готовится отчитаться об использовании бюджетных средств на сентябрьские выборы депутатов гордумы. А новоизбранные депутаты готовятся в пятницу, 2 декабря, этот отчёт принять. Сколько потратили — посмотрим в документах.

Так и сколько потратили?

А потратили 100 590 824 рубля и 92 копейки. В комиссии расписали основные направления трат:

79,673 млн руб. — дополнительная оплата труда (вознаграждение) членам комиссии, работавшим на выборах; 11,939 млн — другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов; 4,506 млн — расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей; 3,582 млн — изготовление печатной продукции; 491 тыс. — расходы на связь; 331 тыс. — канцелярия; 65 тыс. — командировочные расходы.

А вот транспортные расходы и компенсации были нулевыми.

Это много или мало?

Смотря с чем сравнивать. На выборы выделили почти 106 млн рублей. То есть комиссия даже немного сэкономила — почти 5,5 млн рублей.

На указанные 100 млн 9-11 сентября 2022 года выбрали 40 новых депутатов БГД. Между тем избрание прошлого, седьмого созыва обошлось бюджету ровно в 2,5 раза дешевле. Тогда, в 2017 году, на выборы потратили всего 40 млн рублей. Например, на оплату труда предыдущей кампании пришлось 29 млн (тогда как в 2022-м было почти 80 млн). Вот так выросли цены за эту пятилетку.