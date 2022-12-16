Президент Сербии рассказал, в каком случае страна введёт санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, в каком случае страна введёт санкции против России. Заявление он сделал в эфире сербского радио и телевидения.

Вучич напомнил, что Белград жил под санкциями 10 лет, а также отметил, что давление на Сербию с целью заставить страну ввести санкции против России не ослабевает.

При этом президент Сербии добавил, что это будет сделано только в том случае, если «жизненные и экзистенциональные интересы» страны окажутся под угрозой.

«Есть опасность, что они окажутся под угрозой, и это говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали», — добавил Вучич.