Путин наградил депутата АКЗС орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил депутата АКЗС, члена фракции «Единая Россия» Петра Бооса орденом Дружбы. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, соответствующий указ был подписан 5 сентября.

«За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу наградить Бооса Петра Рогустовича», — говорится в документе.

Как отметили в АКЗС, Боос начал свою карьеру в сельском хозяйстве с водителя. Занимал должность председателя колхоза в Славгородском районе, долгие годы работал главой Немецкого национального района, а после стал председателем местного райсовета.

В 2021 году был избран депутатом АКЗС по списку Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» от Хабарского, Суетского, Благовещенского и Немецкого национального районов.