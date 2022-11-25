Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями
По словам президента, их героическое поведение — это заслуга их матерей
25 ноября 2022, 21:18
Президент России Владимир Путин заявил, что все участники спецоперации на Украине — герои. Об этом сообщает РИА Новости, на встрече с матерями военнослужащих он отметил, что участники СВО об этом знают, поскольку никто другой не может понять, какой это труд и насколько это сопряжено с опасностью.
Президент отметил, что это заслуга их матерей.
Ранее в ходе встречи Путин заверил, что он сам и все руководство страны разделяют боль матерей, потерявших сыновей во время боевых действий. Глава государства подчеркнул, что власти будут делать все, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя забытыми.
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