Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями

Президент России Владимир Путин заявил, что все участники спецоперации на Украине — герои. Об этом сообщает РИА Новости, на встрече с матерями военнослужащих он отметил, что участники СВО об этом знают, поскольку никто другой не может понять, какой это труд и насколько это сопряжено с опасностью.

Президент отметил, что это заслуга их матерей.

Ранее в ходе встречи Путин заверил, что он сам и все руководство страны разделяют боль матерей, потерявших сыновей во время боевых действий. Глава государства подчеркнул, что власти будут делать все, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя забытыми.