Путин заявил, что зерно с Украины вывезли не в нуждающиеся страны, а в страны ЕС

Президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуация с вывозом зерна с территории Украины является обманом.

«Как в народе говорят, „просто кинули“, надули, не только нас, но и беднейшие страны, под предлогом помощи которым это всё делалось», — сказал он после пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент России добавил, что Россия будет настаивать на том, чтобы вывоз зерна с Украины и из РФ был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.

Он также отметил, что работа по зерновой сделке будет продолжена до достижения всех целей.