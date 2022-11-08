В МИД РФ заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом

Заместитель главы российского МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у российской стороны нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, передает ТАСС.

«С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — указал дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия не ведет контактов по ситуации на Украине, но готова к переговорному процессу, который прервала не она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при выполнении ряда условий со стороны РФ. Он уточнил, в частности, что Украине нужно «восстановление территориальной целостности» и «возмещение всех убытков». Также Зеленский потребовал, чтобы РФ гарантировала исключение повторения боевых действий на территории Украины и принятие мер в отношении всех участников боевых действий.