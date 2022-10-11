МИД Индонезии: Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила о том, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20. Об этом сообщает портал Okezone.

Во время пресс-конференции она сказала, что все участники дали положительный ответ на предложение поучаствовать в саммите.

Марсуди добавила, что несмотря на нестабильную политическую ситуацию ее ведомство продолжает работать над налаживанием связи между двумя государствами.

Как отмечает РИА Новости, ранее сообщалось, что ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский окончательного решения по участию в саммите не принимали.