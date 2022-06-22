Инвесторам в помощь: что говорят пользователи о брокере K-Corporation

В 2020 году британская инвестиционно-брокерская фирма K-Corporation стала работать с российскими гражданами. И обратить внимание на нее стоит, так как у этого брокера внушительный выбор активов, выгодные инвестиционные решения и небольшой порог входа. К тому же, читая отзывы о K-Corporation, видно, что эта брокерская организация не стоит на месте и активно развивается.

Однако современные трейдеры очень скептично относятся ко всем новым предложениям. Разобраться, подходит им брокер или нет, часто помогают отзывы.

Что пишут клиенты?

Чтобы узнать, можно ли верить K-Corporation, можно проанализировать сообщения действующих пользователей. Их легко найти в соцсетях, на различных форумах и сайтах. Обычно трейдеры смело критикуют брокерские организации, если им что-то не понравится, поэтому если какие-то проблемы есть, их точно осветят в комментариях.

Так, можно взглянуть, что пишут о K-Corporation на площадках:

— Medium;

— Blogspot (https://k-corporation.blogspot.com/2022/06/k-corporation.html);

— ВКонтакте;

— Одноклассники.

По отзывам пользователей видно, что K-Corporation честно платит. И можно заметить, что он стремится сделать максимум возможностей для того, чтобы его репутация оставалась максимально чистой. Поэтому в любой ситуации администрация старается идти навстречу клиентам.

В общем, за возврат депозита и выплаты прибылей переживать не стоит. Далее важно понять, комфортно ли взаимодействовать с K-Corporation? Все-таки европейские брокеры не всегда удобны для трейдеров из Беларуси, России и стран СНГ.

Изучив комментарии и официальные данные с сайта, можно увидеть, что K-Corporation не предусматривает удержание комиссий за ввод и вывод. И никаких ограничений по времени подачи заявок нет. Так что пополнять счет и снимать доход разрешено в любой момент неограниченное число раз. А для проведения платежей доступны:

— переводы через банк — кассовые и онлайн с карточных счетов;

— транзакции с помощью электронных кошельков «ЮМани» и «Киви», Payeer и PayPal;

— криптовалютные платежи.

Как работает K-Corporation?

Приступая к работе в 2001, K-Corporation сразу открыто демонстрировал особенности бизнес-модели. Прозрачная структура формирования цен, исполнения ордеров и получения прибыли дали возможность легко завладеть лицензией Британской FSA. Сегодня этот строгий надзорный орган носит название FCA. И чуть позже еще дополнительно была получена лицензия CySEC при оформлении дочернего ответвления на Кипре.