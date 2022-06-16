Любовь с первого отчёта: что такое «Суперсверка» и как она может помочь бухгалтеру

Отчётный период — головная боль для многих бухгалтеров и руководителей бизнеса. Однако есть сервисы, помогающие преодолевать это непростое время спокойно, легко и эффективно. Так, компания «ПРОКС» давно работает с системой электронной отчётности и документооборота «СБИС» и рекомендует обратить внимание на «Суперсверку» — расширение лицензии «Отчётность». Разберёмся, какие возможности есть у пользователей «Суперсверки» и для каких компаний она будет наиболее полезна.

Сводка начисления с уплатой по 6-НДФЛ Система запросит выписки из налоговой инспекции и банка и сравнит, сходятся ли выплаты по зарплате с данными ФНС и отчётом. При этом полученная информация удобно группируется по срокам уплаты — все ошибки как на ладони. Сверку можно проводить как по одному отчёту, так и по всем 6-НДФЛ. Снижение рисков доначисления НДС В базе «СБИС» более четырёх миллионов компаний! Сравнивая книгу покупок предприятия с книгами продаж контрагентов, система улавливает, по каким счетам-фактурам есть ошибки и расхождения по НДС. Останется лишь привести всё в надлежащий вид с помощью подсказок. Расчёт по страховым взносам С помощью «Суперсверки» можно сравнить РСВ, СЗВ-М, и СЗВ-СТАЖ с учётом корректировок и увидеть все расхождения до отправки отчёта. Система предупредит о превышении базы, укажет на «забытых» и «лишних» сотрудников, а также легко обнаружит «дубли». Распределить суммы по тарифам с нарастающим итогом не составит труда — «СБИС» поможет и с этим. А в результате — отчёт будет сдан с первого раза. Автоматическая сверка налогов Камеральная проверка происходит по тем же алгоритмам, что и в налоговой службе. Клиент мгновенно узнает обо всех переплатах, недоимках, пенях и штрафах по данным ФНС. Система «СБИС» подскажет, когда и откуда они появились, чтобы избежать проблем в будущем. Есть возможность автоматически зачесть переплаты в счёт недоимок. А вся история разбирательств будет сохранена. На высоких оборотах Тарифное расширение «Суперсверка» особенно полезно компаниям с объёмным штатом сотрудников, а также предприятиям с сезонным форматом работы, высокой текучкой кадров, где непросто отследить каждого работника. Кроме того, поддержка сервиса будет незаменима фирмам, активно занимающимся торговлей и имеющим множество контрагентов в разных регионах страны. Плюс к уверенности Работа в системе «СБИС» происходит в режиме одного окна, весь функционал перед глазами. При необходимости компания «ПРОКС» оказывает техническую поддержку, а квалифицированные менеджеры ответят на любой вопрос и подскажут верное решение даже в самой сложной ситуации.

Менеджер отдела «СБИС» Екатерина Марфенкова / Компания «ПРОКС»

«СБИС помогает экономить время, это очень ценно. Клиент видит информацию в реальном времени. Ему не нужно никуда ехать, искать информацию, предоставлять налоговой дополнительные документы. Всё можно предугадать, предупредить и избежать лишней бумажной волокиты. „Суперсверка“ даёт дополнительные возможности избежать штрафов, все отчёты будут сданы с первого раза. Это очень бережёт финансы компании, силы бухгалтера и нервы руководителя», — отмечает Екатерина Марфенкова, сертифицированный менеджер клиентского отдела «СБИС» компании «ПРОКС».

В системе «СБИС» несколько десятков сервисов, призванных улучшить и упростить работу любого бизнеса. О каждом из них можно более подробно узнать в ПРОКСе. Компания оказывает полный спектр услуг, начиная от открытия юридического лица, подключения к сервисам по сдаче отчетности, проверке компаний, автоматизации бизнеса и заканчивая квалифицированной экспертной поддержкой.

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