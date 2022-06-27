Мобильный оператор Yota и комик Андрей Бебуришвили наградили Барнаул за «нормальность»
Премия Yota оригинально показала, как пользуются сотовой связью в разных городах России
Мобильный оператор Yota устроил Всероссийскую церемонию покрытия Yota — премию, которая показала, как пользуются сотовой связью в разных городах России. Барнаул победил в «Нормальной номинации»: использование Yota в этом городе максимально близко к средним показателям по стране. У клиентов сети в этом городе — самое «среднее» использование роуминга, самое «среднее» популярное для разговоров время суток и самый «средний» объём скачиваемой информации.
Победителями премии также стали:
— Краснодар — в номинации «Город качков» (пользователи в этом городе скачивают больше всего информации);
— Смоленск — в номинации «Пограничное состояние» (за самое частое использование связи Yota в роуминге);
— Черкесск — в номинации «Город с самым высоким ICQ» (за самое старательное использование ICQ);
— Петербург — в номинации «Город жаворонков» (за самое большое количество утренних звонков);
— Южно-Сахалинск — в номинации «Город сов» (за особую любовь поболтать в ночное время);
— Мурманск — в номинации «Самый горячий город» (за самый активный просмотр порнороликов).
А ещё Yota выяснила, что Грозный — это город, где реже всего звонят по телефону, в Биробиджане активнее всех пользуются соцсетями, а Москва чаще всех пишет SMS.
«А вы продолжайте пользоваться Yota как-то по-своему, чтобы именно ваш город попал в нашу следующую ежегодную всероссийскую церемонию покрытия Yota», — прокомментировал проводивший премию комик Андрей Бебуришвили.
Посмотреть церемонию и узнать, как используют связь Yota жители Нового Уренгоя, Уфы, Саратова и других городов, можно по ссылке.