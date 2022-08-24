Всем по динозавру. «Пятёрочка» запустила акцию «Завры» с игрой в мобильном приложении

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила маркетинговую акцию «Завры», участвуя в которой гости смогут собрать коллекцию миниатюрных игрушек-динозавров. Акция будет проходить во всех отделах сети с 23 августа по 3 октября 2022 года.

Чтобы принять участие, нужно совершить покупку в магазине или через сервис «Пятёрочка Доставка». За каждые 555 рублей в чеке покупателю подарят одного «Завра» — миниатюрную игрушку на присоске. Также «Завра» можно получить за покупку товаров — партнёров акции или приобрести отдельно за 55 рублей.

Коллекция включает в себя 20 фигурок, среди которых две редкие — фирменные от «Пятёрочки» и от бренда Whiskas, а ещё пять со спецэффектами — светящиеся в темноте и блестящие. Кроме того, в продаже доступны альбом для коллекционирования «Завров» с настольной игрой за 299 рублей, а также четыре вида плюшевых игрушек в виде динозавров за 399 рублей.

Фото: ТС «Пятёрочка»

Также в мобильном приложении «Пятёрочка» появилась онлайн-игра, в которой можно выиграть реальные призы. В игре нужно управлять динозаврами: преодолевать препятствия, убегать от надвигающего ледника и собирать монеты. Игра разбита на несколько уровней, проходя которые можно получать призы — дополнительные игровые бустеры, монетки и скидки от «Пятёрочки».

Самые активные игроки смогут поучаствовать в розыгрыше суперпризов, среди которых сертификаты в магазин бытовой техники и электроники, сертификаты на путешествия, смартфоны, планшеты и умные колонки. Для этого необходимо собрать несколько виртуальных динозавров и получить определённое количество очков.

«Мы знаем, как гости с детьми любят и ждут акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция стала абсолютным лидером среди аналогичных, проводимых нами ранее, по количеству игрушек, купленных за полную стоимость. Уверен, что „Завры“ тоже понравятся покупателям — и не только детям, но и их родителям — благодаря интересным офферам на скидки за прохождение мобильной игры. А формат коллекционирования — это отличная возможность подарить ребёнку новое хобби и заинтересовать его новыми знаниями из истории эволюции животного мира нашей планеты», — сказал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Более подробную информацию об акции и правила игры можно узнать на сайте.

Участниками акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на территории России.