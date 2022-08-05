17-летнего жителя Алтайского края осудят за серию краж из частных домов
Подросток наворовал имущества на 84 тысячи рублей
5 августа 2022, 17:35
В Алтайском крае осудят 17-летнего жителя Ельцовского района, которого обвиняют в преступлении по двум частям ст. 158 УК РФ («Кража»). Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в феврале 2022 года он совершил ряд краж из домов местных жителей, похитив имущество на сумму около 84 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия несовершеннолетний вину в содеянном признал. Следователи собрали достаточное количество доказательств и передали уголовное дел в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.
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