24-летнего сибиряка разыскивают за убийство порноактрисы в Санкт-Петербурге

24-летний уроженец Омской области подозревается в убийстве порноактрисы, с которой он жил в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал «112», накануне ее подруга обратилась с заявлением в полицию о пропаже 26-летней девушки.

Правоохранители обнаружили тело Анастасии Хамловской в квартире многоэтажки в северной столице. По предварительной информации, сожитель зарезал девушку в спальне, после чего перетащил тело в ванну. По информации Telegram-канала Mash, на ее теле нашли многочисленные ножевые ранения.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого. Ранее он уже был судим по двум статьям уголовного кодекса — кража и уклонение от прохождения военной службы.