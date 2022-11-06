Аферист выманил у московской уборщицы более четверти миллиона рублей

Мошенник, притворившийся американцем, обманом выманил у россиянки более четверти миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уборщица из Москвы с февраля общалась по интернету с мужчиной по имени Ричард, который представился американцем. По словам женщины, в конце весны в отношениях начались проблемы. Возлюбленный россиянки признался, что столкнулся с серьёзными трудностями и назвал денежную помощь единственным способом их решения.

Женщина решила помочь и перевела аферисту более четверти миллиона рублей — 270 тысяч. После этого Ричард добавил её в чёрный список и перестал выходить на связь. Россиянка написала заявление в полицию.