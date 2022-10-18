Baza: в Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за группы «Синий кит»

В Алтайском крае возбудили уголовное дело на куратора одной из групп «Синих китов» — смертельно опасной «игры», создатели которой выдавали детям «задания» и подталкивали их к суициду. Как сообщает Telegram-канал Baza, подозреваемый использовал в своих целях девочку, которая состоит на учете у психиатра.

15-летний подросток из одного из алтайских поселков случайно наткнулась на объявление о поиске куратора «Синих китов». Она списалась с некой Машей, которая рассказала, что ищет помощницу, с которой можно создать группу и раздавать задания участникам. Девочка согласилась.

Задания в группе были теми же, что и в остальных — слушать депрессивную музыку, сходить на железную дорогу или крышу дома и прочее. После раздачи заданий девочка получала от подростков фотоотчет.

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Следователи узнали об этой группе узнали следователи. К ребенку у них нет претензий — она не осознавала оследствий своих действий. А вот на неизвестную «Машу» — или того, кто скрывался под этим ником, — 12 октября возбудили дело о склонении к совершению самоубийства или содействии совершению самоубийства.