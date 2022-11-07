Бийские чиновники выплатят девочке 80 тысяч рублей за нападение бездомной собаки

В Алтайском крае в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда, причинённого укусом безнадзорной собаки, сообщает региональная прокуратура.

«В ноябре прошлого года в утреннее время суток на одной из улиц Бийска истица подверглась нападению собаки, собственника которой установить не представилось возможным. В результате истице причинен лёгкий вред здоровью», — рассказали в ведомстве.

В прокуратуре выяснили, что причиной инцидента стало «ненадлежащее осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» — этим занимается бийское Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства.

Суды первой и апелляционной инстанций с таким выводом согласились, отклонив доводы ответчика об обратном.

В пользу ребёнка суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 80 000 рублей. Решение вступило в законную силу.

Ранее жители Бийска попросили ликвидировать собак, которые всей сворой кидаются на людей и разрывают кошек.