Брата известного комика Александра Незлобина отправили в колонию за мошенничество

Суд отправил в колонию Максима Незлобина, который приходится братом бывшему резиденту Comedy Club Александру Незлобину. Об этом сообщает E1.

По информации правоохранителей, Незлобин, занимая должность начальника управления культуры Полевского городского округа, вступил в преступный сговор с заместителем главного бухгалтера и занимался хищением бюджетных средств.

Он также получил взятку от руководителя одного из муниципальных предприятий в размере 750 тысяч рублей. Общая сумма нанесённого ущерба составила более 11 млн рублей.

«Полевской городской суд назначил начальнику управления культурой муниципалитета наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 4 миллионов рублей», — сказано в сообщении.