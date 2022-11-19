Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до девяти

Число погибших при взрыве газа в доме в посёлке Тымовское на Сахалине выросло до девяти, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко.

«На данный момент подтверждена информация о девяти погибших, из них четверо — дети», — написал он.

Напомним, инцидент, в результате которого у углового подъезда дома обрушилось пять этажей, случился 19 ноября. В МЧС в качестве предварительной версии произошедшего назвали взрыв бытового газа. При этом здание не было газифицировано, сообщал губернатор Лимаренко.

Позже власти Сахалина официально назвали предварительными причинами взрыва неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.

На данный момент спасатели продолжают разбирать завалы.