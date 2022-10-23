Эксперт рассказал, почему в России участились крушения военных самолётов

Авиаэксперт Роман Гусаров назвал возможную причину серии крушений боевых самолётов на жилые дома. Его слова приводит газета «Взгляд».

Напомним, 17 октября в городе Ейске Краснодарского края истребитель Су-34 рухнул в жилом массиве. В результате в доме возник пожар, который практически полностью уничтожил одну секцию. По последним данным, погибли 15 человек. Вечером 23 октября ещё одна авиакатастрофа произошла в Иркутске — истребитель Су-30 упал на двухэтажный частный дом. Погибли оба пилота самолёта, из жителей никто не пострадал.

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Со слов Романа Гусарова, возросшее число авиаинцидентов можно объяснить большим количеством полётов. «Боевая авиация активно летает не только в зоне СВО, но и по всей стране. Едва ли не каждый день поступают новости об учениях ВКС. Но чем больше полётов, тем выше риски возникновения всякого рода нештатных ситуаций», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что полёты военных самолётов активизировались и в западных странах — например, на прошлой неделе в США разбился истребитель F-35.