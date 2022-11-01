«Ели непонятные сушеные грибы»: умер боец ММА Александр Писарев

Российский боец ММА Александр Писарев умер в возрасте 33 лет. Об этом сообщила команда спортсмена «Томагавк» во «ВКонтакте» 30 октября. Причину смерти там не назвали.

Как пишет ТАСС со ссылкой на неназванного участника команды, Писарев скончался во сне, а смерть наступила в результате «пищевого отравления». Источник агентства добавил, что в больнице из-за проблем со здоровьем также находится жена бойца.

Как утверждает Telegram-канал «112», медицинские анализы показали, что причиной смерти Писарева стало отравление опиоидами. Его жена также якобы рассказала, что накануне его смерти они с друзьями «пили вино и ели непонятные сушеные грибы». Окончательная экспертиза будет готова через две-три недели.

Александр Писарев был чемпионом Москвы по рукопашному бою, чемпионом Москвы по грэпплингу, чемпионом Центрального федерального округа по ММА и финалистом чемпионата Европы по ММА. Выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. В ММА он провел пять поединков, одержав три победы. Последний его бой состоялся в феврале 2020 года — он проиграл Максиму Усояну.